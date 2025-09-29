Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler kira zammında (2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ekim ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaş zammı, 3 aylık enflasyon farkı ve ekim ayı kira zam oranları belli olacak. Ekonomik beklentiler doğrudan TÜİK’in duyurduğu TÜFE rakamlarıyla şekillenecek. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın ilk iş günlerinde kamuoyuna duyuruyor. Açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte ise 3 aylık enflasyon farkıyla hesaplanan memur ve emekli zammı netleşecek. Kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen kira zam oranları da belli olacak. Peki, 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Eylül dönemine ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Böylece hem aylık hem de yıllık enflasyon oranı netleşecek. Açıklanacak veriler, aynı zamanda Ekim ayında uygulanacak kira artış oranını ve birçok ekonomik hesaplamayı doğrudan etkileyecek.

ENFLASYON VERİLERİYLE HANGİ HESAPLAMALAR YAPILACAK?

Açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılacak. Böylece enflasyon farkı belirlenirken aylık TÜFE verileri baz alınacak.

Konut kiralarında 12 aylık ortalama TÜFE, yasal artış oranı için temel alınması nedeniyle eylül enflasyonu sonrası bu oran ekim ayı kiralarını etkileyecek.

Açıklanacak veriler, para politikası kararlarında yönlendirici rol üstlenecek.

Enflasyon verileri, döviz kuru, faiz ve borsa üzerinde de doğrudan etkili oluyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte eylül ayı beklentisi belli oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25'e düştü.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

