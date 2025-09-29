Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler kira zammında (2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte eylül ayı beklentisi belli oldu.



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25'e düştü.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.