Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi
Gıda, barınma, ulaştırma ve daha birçok alanda doğrudan etkili olan enflasyon oranı, Temmuz ayı için kamuoyunun ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği başlıca konular arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler, maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler üzerinde belirleyici olacak. Peki 2025 Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Yeni ayın ilk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı.