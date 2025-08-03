Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi

Gıda, barınma, ulaştırma ve daha birçok alanda doğrudan etkili olan enflasyon oranı, Temmuz ayı için kamuoyunun ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği başlıca konular arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler, maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler üzerinde belirleyici olacak. Peki 2025 Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi - 1

Yeni ayın ilk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyuna açıklayacak. Haziran’da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon %35,05’e gerilemiş, aylık artış ise %1,37 ile son altı ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi - 4
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