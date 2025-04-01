Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Bu oran, her yıl olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanacak ve sözleşme yenileyecek kiracılar, bu verilere dayanarak artış yapacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi - 1

Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine çevirdi. Enflasyon şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi - 4

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

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