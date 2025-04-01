Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Bu oran, her yıl olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanacak ve sözleşme yenileyecek kiracılar, bu verilere dayanarak artış yapacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine çevirdi. Enflasyon şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.