Enflasyon verileri ne zaman, bu hafta mı açıklanacak? Gözler 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyonu)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinde gözler nisan ayı TÜFE kararına çevrildi. Ev sahibi, kiracılar, memur ve emekliyi yakından ilgilendiren nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte hem kira zammı belli olacak hem de memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı oranı hesaplanacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, bu hafta mı açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nisan ayı TÜFE verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı ve kira zamları belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, bu hafta mı açıklanacak?