Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu)

Enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammı için de 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 1

Aralık ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık enflasyonuyla belli olacak ve bu fark memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 2

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 3

MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE

Milyonlarca memur ve emekli gözünü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da açıklanacak.

Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. TÜFE'nin aylık yüzde 3 civarında gelmesi halinde emeklilere yaklaşık yüzde 38 zam yapılacak. Bu rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

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