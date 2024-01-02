Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK aralık ayı enflasyonu)
Enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammı için de 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık enflasyonuyla belli olacak ve bu fark memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?