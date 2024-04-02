imsakiye

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı öncesinde, enflasyon beklentisinin ne yönde olduğu merak ediliyor. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte nisan ayı kira artış oranları da belli olacak. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 1

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE kararıyla birlikte, ekonomideki son durumla ilgili bilgi sahibi olunuyor. Açıklanacak olan mart ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, mart ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 3

3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını etkileyen 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlenmişti.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 5

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

DAHA FAZLA GÖSTER