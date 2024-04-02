Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)
Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı öncesinde, enflasyon beklentisinin ne yönde olduğu merak ediliyor. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte nisan ayı kira artış oranları da belli olacak. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE kararıyla birlikte, ekonomideki son durumla ilgili bilgi sahibi olunuyor. Açıklanacak olan mart ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, mart ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?