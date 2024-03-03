Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte, yeni enflasyon oranları belli olacak. Kira artış oranlarını da etkileyen enflasyon verileriyle birlikte, işyerlerinin yeni kira zam oranı belirlenecek. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024 yılının ikinci enflasyon verileri yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli olacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?