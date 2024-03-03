Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte, yeni enflasyon oranları belli olacak. Kira artış oranlarını da etkileyen enflasyon verileriyle birlikte, işyerlerinin yeni kira zam oranı belirlenecek. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı) - 1

Şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024 yılının ikinci enflasyon verileri yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli olacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı) - 2

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK şubat ayı enflasyon kararı) - 4

OCAK ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri geçtiğimiz ay belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükselmişti.

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