Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ekonomistler tarafından kasım ayı enflasyon beklentisi belli olmuştu. Gözler şimdi TÜİK tarafından açıklanacak olan kritik veriye çevrildi. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?