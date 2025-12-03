Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı
03.12.2025 08:14
Tuğba Öztürk
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ekonomistler tarafından kasım ayı enflasyon beklentisi belli olmuştu. Gözler şimdi TÜİK tarafından açıklanacak olan kritik veriye çevrildi. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 memur ve emekli zammı için 5 aylık veri de açıklanmış olacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,89
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.