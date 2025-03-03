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Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev sahibi, işyeri sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı TÜFE verileri öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri) - 1

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Gözler şimdi şubat ayı enflasyonunun ne yönde olacağına çevrildi. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri) - 4

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

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