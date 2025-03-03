Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE verileri)

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Gözler şimdi şubat ayı enflasyonunun ne yönde olacağına çevrildi. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?