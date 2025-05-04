Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri)
Enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Özellikle yatırımcıların, ev sahiplerinin, kiracıların merakla beklediği enflasyon verileri için beklenti belli oldu. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan kiracıların yeni zam oranı belli olacak. Ayrıca yılda iki kez artış gösteren emekli ve memur maaşları da enflasyona göre belirleniyor. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ekonomistlerin nisan ayı beklentisi…
Nisan ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, ev sahibi ve kiracılar arasındaki zam oranı belli olurken, memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da yeniden hesaplanıyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?