Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri)

Nisan ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, ev sahibi ve kiracılar arasındaki zam oranı belli olurken, memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da yeniden hesaplanıyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?