Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri)

Enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Özellikle yatırımcıların, ev sahiplerinin, kiracıların merakla beklediği enflasyon verileri için beklenti belli oldu. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan kiracıların yeni zam oranı belli olacak. Ayrıca yılda iki kez artış gösteren emekli ve memur maaşları da enflasyona göre belirleniyor. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ekonomistlerin nisan ayı beklentisi…

Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 1

Nisan ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, ev sahibi ve kiracılar arasındaki zam oranı belli olurken, memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da yeniden hesaplanıyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

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Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 3 Mayıs'ın bu ay hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle TÜİK, hafta içine denk gelen ilk gün nisan ayı TÜFE verilerini açıklayacak.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 4

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

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