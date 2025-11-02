Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli zammı ve kira artış oranlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte, enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyor. Açıklanacak olan yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kasım ayı kira artış oranları netleşecek.