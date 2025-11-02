Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli zammı ve kira artış oranlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte, enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyor. Açıklanacak olan yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kasım ayı kira artış oranları netleşecek.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 31,93

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

