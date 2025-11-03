Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli zammı ve kira artış oranlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Öte yandan ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte ÜFE'nin 12 aylık ortalaması da netleşecek ve 2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak yeni zam oranı da belli olacak. Ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte, enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyor. Açıklanacak olan yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kasım ayı kira artış oranları netleşecek.