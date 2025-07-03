Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon oranı, memur ve emekli maaş zamları ve kira artış oranları başta olmak üzere pek çok ekonomik karar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 1

Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Açıklanacak olan TÜFE oranı, 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek ve SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte sözleşmesi sona eren kiracılar için temmuz ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 4

TCMB ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 5
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 5

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 artış gösterdi.

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