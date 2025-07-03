Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon oranı, memur ve emekli maaş zamları ve kira artış oranları başta olmak üzere pek çok ekonomik karar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?
Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Açıklanacak olan TÜFE oranı, 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek ve SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte sözleşmesi sona eren kiracılar için temmuz ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?