Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri, hem 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi hem de kira artış oranlarının TÜFE'ye göre belirlenecek olması nedeniyle gündemde yer almaya başladı. Türkiye ekonomisinin seyri hakkında bilgi verecek olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da belli olacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon farkı ve kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE kararıyla birlikte belli olacak. Enflasyon geride kalan beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık fark belli olacak ve memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?