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Enflasyonla mücadele kapsamında yapılacaklar

ntv.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyonla mücadele kapsamın hükümetin atacağı adımları paylaştı. İşte o adımlar...

  • 1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını açıkladı. Albayrak, Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu ve Toprak MAhsülleri Ofisi'nin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi. 

  • 2

    Atatürk Orman Çiftliği tarafından üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacak.
  • 3

    Et Süt Kurumu tarafından üretilen 10 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacaktır.
  • 4

    TMO tarafından pirinç çeşitleri piyasadaki perakende fiyatlarının %20-40 altında satmaya devam edilecek.
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