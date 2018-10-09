Enflasyonla mücadele kapsamında yapılacaklar
ntv.com.tr
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyonla mücadele kapsamın hükümetin atacağı adımları paylaştı. İşte o adımlar...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını açıkladı. Albayrak, Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu ve Toprak MAhsülleri Ofisi'nin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi.
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2Atatürk Orman Çiftliği tarafından üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacak.
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3Et Süt Kurumu tarafından üretilen 10 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacaktır.
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4TMO tarafından pirinç çeşitleri piyasadaki perakende fiyatlarının %20-40 altında satmaya devam edilecek.