Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı)

ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?



Engelli aylığı, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücünün belirli bir oranını kaybetmiş ve gelir durumu kanunen belirlenen sınırın altında olan engelli bireylere devlet tarafından düzenli olarak ödenen sosyal yardım maaşıdır. Bu ödeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, 2022 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.