Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı)

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş zamları gündemdeki yerini korurken, engelli maaşına yapılacak güncelleme de merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden güncelleniyor.

Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı) - 1

Engelli aylığı ödemelerinden faydalanan binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklanmıştı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 6 aylık verilerin ardından engelli aylığı maaşında da güncellemeye gidildi. Zamlı engelli maaşları, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı) - 2

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723liradan 4 bin 243 liraya

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.

Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı) - 3

ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?


Engelli aylığı, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücünün belirli bir oranını kaybetmiş ve gelir durumu kanunen belirlenen sınırın altında olan engelli bireylere devlet tarafından düzenli olarak ödenen sosyal yardım maaşıdır. Bu ödeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, 2022 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı) - 4

Engelli aylığı her ay ya da iki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir. Ödeme tarihi, kişinin doğum yılının son hanesine göre belirlenir

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