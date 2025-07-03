Engelli aylığı ne kadar oldu? (Temmuz zammı sonrası 2025 engelli aylığı tutarı)
Temmuz ayında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş zamları gündemdeki yerini korurken, engelli maaşına yapılacak güncelleme de merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden güncelleniyor.
Engelli aylığı ödemelerinden faydalanan binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklanmıştı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 6 aylık verilerin ardından engelli aylığı maaşında da güncellemeye gidildi. Zamlı engelli maaşları, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.