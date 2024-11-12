Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak?
Engelli araç limitinin ne kadar olacağı, 2025 ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Peki, 2025 engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu?
2025 engelli (ÖTV'siz) araç limiti, engelli raporu bulunan ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Vatandaşlar 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL üst limiti olan araçları, engelli raporlarıyla ÖTV'siz alabiliyordu. 2025 yılında ise bu rakam yüzde 43,93 artış gösterecek. Peki, 2025 engelli araç üst limiti ne kadar olacak?