Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak?

Engelli araç limitinin ne kadar olacağı, 2025 ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Peki, 2025 engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu?

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak? - 1

2025 engelli (ÖTV'siz) araç limiti, engelli raporu bulunan ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Vatandaşlar 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL üst limiti olan araçları, engelli raporlarıyla ÖTV'siz alabiliyordu. 2025 yılında ise bu rakam yüzde 43,93 artış gösterecek. Peki, 2025 engelli araç üst limiti ne kadar olacak?

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Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak? - 2

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak? - 3

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti 2025: Engelli araç limiti ne kadar olacak? - 4

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

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