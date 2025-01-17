Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti

Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin 2025 yılında ne kadar olduğu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin geçtiğimiz aylarda açıklamasıyla birlikte, 2025 yılı yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Engelli araç limiti de bu oranla birlikte zamlandı. Yüzde 90 engelli olan vatandaşlar için araç üst limiti sınırı da değişmiş oldu. Peki, 2025 ÖTV'siz engelli araç limiti ne kadar oldu?

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti - 1

2025 ÖTV'siz araç yani engelli araç limiti için sorgulamalar sürüyor. 2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanan üst limit bu yıl değişti. Peki, engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu?

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Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti - 2

2025 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi.

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti - 3

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti - 4

ÖTV'SİZ ARAÇLAR KAÇ YILDA BİR DEĞİŞTİRİLECEK?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek. 10 yıl boyunca araç satılamayacak.

Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti - 5

YÜZDE 40 YERLİ OLACAK

Engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlarda yüzde 40'lik yerlilik oranı aranacak. Böylece ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

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