Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti
Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin 2025 yılında ne kadar olduğu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin geçtiğimiz aylarda açıklamasıyla birlikte, 2025 yılı yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Engelli araç limiti de bu oranla birlikte zamlandı. Yüzde 90 engelli olan vatandaşlar için araç üst limiti sınırı da değişmiş oldu. Peki, 2025 ÖTV'siz engelli araç limiti ne kadar oldu?
2025 ÖTV'siz araç yani engelli araç limiti için sorgulamalar sürüyor. 2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanan üst limit bu yıl değişti. Peki, engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar oldu?