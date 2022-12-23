Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret zammı ile engelli ve 65 yaş aylığı arttı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklama ardından 65 yaş ve engelli aylığında da yeni tutar merak konusu oldu.
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.
1. 65 yaşını doldurmuş olan,
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1.124 TL olan rakam yeni yılda 1.738 TL'ye yükselecek.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 1.687 TL olan tutar da 2 bin 609 TL'ye çıkacak.
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi