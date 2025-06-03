Engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri Haziran 2025: Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ödemeleri yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, ihtiyaç sahibi bireyler için büyük önem taşıyor. 6 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde ise Bakan Göktaş engelli ve yaşlılık aylığı için müjdeyi verdi. Peki, haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay ihtiyaç sahiplerine yapılan engelli ve yaşlılık maaşı ödemelerinin bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı?