Eşinin 1 adet bileziğini bozdurup fabrika sahibi oldu: Şimdi 750 personeli var

Eskişehir'de 2020 yılında eşinden aldığı bilezikle kendi işini kuran Mehmet Ali Çil, bugün yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. Lojistik şirketi sahibi Mehmet Ali Çil, firmanın kuruluşunda emanet aldıkları mobilyalarla oluşturdukları 20 metrekarelik bir ofiste 3 kişi aynı bilgisayardan çalıştıklarını, bugün ise 30 bin metrekare kapalı alanda dünyanın birçok noktasına sevkiyatı yapılan ürünlerin paketlemesini ve montajlamasını yaptıklarını belirtti.

Çil, “Şu an yaklaşık 750 personelimiz var, bunların yaklaşık 650'si kadın. Bizim en büyük gücümüzü kadınlar oluşturdu'' dedi.