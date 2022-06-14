Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende eşi Zeynep Erçel, kızı Mina Erçel taziyeleri kabul etti.

Haberler - DHA 14.06.2022 - 16:40

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 1

Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Gazi Erçel için bugün öğle vakti İstanbul'da Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törende eşi Zeynep Erçel, kızı Mina Erçel taziyeleri kabul etti. Törene eski bakanlardan Işın Çelebi, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, GS eski başkanlarından Faruk Süren'in yanı sıra Erçel'in meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 3

Erçel için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Gazi Erçel, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 4

Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasında başkanlığını yapan Gazi Erçel, 3 ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığına bağlı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün 77 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 5
Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 6
Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı - 7

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