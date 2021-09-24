Eskişehir'de yetiştirilen taylar servet değerinde

"ANNE VE BABASININ PERFORMANSI FİYATI ETKİLİYOR"

Tay fiyatlarını güzellik, gösteriş, ırk ve daha önce ailesinden birilerinin gösterdiği başarı sonucunda belirlendiğini ifade eden Kaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Tayın fiyatları kendi gösterişi ve güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Tabii anne ve babasının da performansı fiyatı etkiliyor. Bir aygırın birkaç tane tayı sahada güzel performans gösterirse ondan sonra gelecek olan kardeşleri alıcı bulurken çok rahat ediyor.