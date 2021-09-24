Eskişehir'de yetiştirilen taylar servet değerinde

İHA 24.09.2021 - 10:52
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde kurulan at çiftliklerinde her yıl yüzlerce tay yetiştirilerek yarışmalara gönderiliyor. Taylar arasında daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda birinci olan şampiyon atların yavruları da bulunuyor.
Elit olarak belirtilen şampiyon atların tayları ortalama 800-900 bin lira arasında satılırken, kalan tayların fiyatı ise 70 bin liradan başlıyor.
Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen Yenel Kaya, “Türkiye’nin ve Mahmudiye’nin şampiyon aygırlarının tayları var elimizde. Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var. Nasip olursa sahalara gitmeye hazırlanıyorlar. İlk etapta kantarma ve eyer vurma il başlıyoruz. Atçılık bir umutla başlar.
Tay fiyatlarını güzellik, gösteriş, ırk ve daha önce ailesinden birilerinin gösterdiği başarı sonucunda belirlendiğini ifade eden Kaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Tayın fiyatları kendi gösterişi ve güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Tabii anne ve babasının da performansı fiyatı etkiliyor. Bir aygırın birkaç tane tayı sahada güzel performans gösterirse ondan sonra gelecek olan kardeşleri alıcı bulurken çok rahat ediyor.
Fiyatlar ortalama 800-900 bin liradan başlayabilir. Mesela şampiyon Turbo’nun tayları 800-900 bin liradan satılır. Geçen sene bu fiyatlara yakın satıldı.