Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi görüntülendi

18 BİN KİŞİLİK YOLCU KAPASİTESİ

Pezük, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da desteğiyle YHT taşımacılığını ülkenin her tarafına yayarak, halka hızlı, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

YHT setlerinin 12'sinin 411, 19'unun ise 482 yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Pezük, bu setlerle günlük 40 sefer yapıldığını, 20 bin kilometre yol kat edilerek 18 bin kişilik yolcu kapasitesi sağlandığını söyledi.