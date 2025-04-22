Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Aile yılı kapsamında ev hanımlarına yönelik hazırlanan projeyle birlikte ev hanımlarına emeklilik hakkı doğacak. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve yasalaşacağı ise şimdiden yüz binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum ne? Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
2025 yılı itibarıyla gündeme gelen ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya başladı. Hükümet tarafından oluşturulan projeye göre, ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emeklilik hakkı kazanabilecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum ne? Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?