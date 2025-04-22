Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Aile yılı kapsamında ev hanımlarına yönelik hazırlanan projeyle birlikte ev hanımlarına emeklilik hakkı doğacak. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve yasalaşacağı ise şimdiden yüz binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum ne? Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - 1

2025 yılı itibarıyla gündeme gelen ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya başladı. Hükümet tarafından oluşturulan projeye göre, ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emeklilik hakkı kazanabilecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum ne? Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - 2

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI ÇIKTI MI?

Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

Ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Yasa teklifinin tamamlanıp Meclis'e sunulmasının ardından tarih belli olacak.

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - 3

EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Hazırlanan projeye göre, daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın başvuruda bulunan ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek.

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - 4

DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum 2025: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - 5

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek.

Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

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