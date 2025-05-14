Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum

Ekonomi ile ilgili özellikle son dönemlerde radikal kararlar alınırken ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan asgari ücret, ev hanımları emeklilik hakkı ve kamu işçilerin toplu sözleşme sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik hakkı çalışmasının detaylarını aktardı. Peki Ev hanımlarına emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte, ev hanımlarına emeklilik hakkına ilişkin son yapılan açıklama…

Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum - 1

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlere kredi desteği, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerde  indirim kampanyası gibi adımlar atıldı. Ev hanımlarına yönelik ise emeklilik hakkı tanınmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı. Konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda gündeme geleceğinin altını çizen Bakan Işıkhan, ev hanımlarına erken emeklilik şartlarına ilişkin önemli ipuçları verdi. Peki Ev kadınlarına emeklilik şartları neler olacak? İşte, Ev hanımlarına emeklilik hakkında yapılan çalışmanın detayları…

EKONOMİ HABERLERİ

Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum - 2

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemi değerlendirdi.

Ev hanımlarına emeklilikle ilgili yöneltilen soru üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Işıkhan, haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceklerini aktardı.

Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum - 3

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışma tamamlandığında TBMM Başkanlığına götürülecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. 

Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum - 4

TATİL ÖNCESİNDE YETİŞEBİLİR

Mevzuatta yer alan bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz’da tatile giriyor. Meclis tatili öncesinde ev kadınlarına emeklilik çalışmalarında somut adımlar atılarak kanun teklifinin hazırlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ileri çekilirken 30 Temmuz’da tatil başlamıştı. Bu yılda gündeme göre Meclis’in tatil tarihi farklılık gösterebilir.

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