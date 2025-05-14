Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? 2025 Ev hanımlarına emeklilik hakkı son durum
Ekonomi ile ilgili özellikle son dönemlerde radikal kararlar alınırken ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan asgari ücret, ev hanımları emeklilik hakkı ve kamu işçilerin toplu sözleşme sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik hakkı çalışmasının detaylarını aktardı. Peki Ev hanımlarına emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte, ev hanımlarına emeklilik hakkına ilişkin son yapılan açıklama…
Özellikle son dönemde evlenecek çiftlere kredi desteği, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerde indirim kampanyası gibi adımlar atıldı. Ev hanımlarına yönelik ise emeklilik hakkı tanınmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı. Konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda gündeme geleceğinin altını çizen Bakan Işıkhan, ev hanımlarına erken emeklilik şartlarına ilişkin önemli ipuçları verdi. Peki Ev kadınlarına emeklilik şartları neler olacak? İşte, Ev hanımlarına emeklilik hakkında yapılan çalışmanın detayları…