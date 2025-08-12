Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşının hesaba yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek için:



e-Devlet üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranına giriş yapılabilir.



Maaşın yatırıldığı gün Ziraat Katılım, Halkbank, VakıfBank gibi anlaşmalı bankaların mobil şubelerinden de kontrol sağlanabilir.



EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?



Evde bakım maaşı, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ağır engelli vatandaşlara, onlara evde bakan aile bireylerine verilen aylık nakdi destektir. Bu destek, hem bakımı üstlenen kişilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.