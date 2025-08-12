Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 Ağustos dönemi için merakla bekleniyor. Binlerce kişi tarafından alınan bu destek, ağır engelli yakınına bakan vatandaşlara ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?
Ağır engelli yakınına bakan yüz binlerce vatandaşın beklediği evde bakım maaşı ödemelerinde ağustos takvimi mearak konusu oldu. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 11 bin 702 liraya liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı ödemeleri kapsamında yaptığı açıklamada zamlı evde bakım yardımının Ağustos ayında yatacağını ifade etmişti.