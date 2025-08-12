Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 Ağustos dönemi için merakla bekleniyor. Binlerce kişi tarafından alınan bu destek, ağır engelli yakınına bakan vatandaşlara ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

Ağır engelli yakınına bakan yüz binlerce vatandaşın beklediği evde bakım maaşı ödemelerinde ağustos takvimi mearak konusu oldu. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 11 bin 702 liraya liraya yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı ödemeleri kapsamında yaptığı açıklamada zamlı evde bakım yardımının Ağustos ayında yatacağını ifade etmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine her ay düzenli olarak maddi destek sağlanıyor.

Ödemeler, her ay olduğu gibi bu ay da 15–31 Ağustos tarihleri arasında, illere göre belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşının hesaba yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek için:

e-Devlet üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranına giriş yapılabilir.

Maaşın yatırıldığı gün Ziraat Katılım, Halkbank, VakıfBank gibi anlaşmalı bankaların mobil şubelerinden de kontrol sağlanabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ağır engelli vatandaşlara, onlara evde bakan aile bireylerine verilen aylık nakdi destektir. Bu destek, hem bakımı üstlenen kişilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

