Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Engelli bireylerin bakımına yönelik hayata geçirilen evde bakım aylığı için sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ocak zamları ile beraber evde bakım desteği yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Peki, Mayıs evde bakım yardımı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım ödemesi her ay yapılıyor. Ağır engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere verilen evde bakım aylığı ödemesi için tarih arayışı sürüyor. Evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatar?

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Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHİ

Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ila 31'i arasında hak sahiplerinin tanımlanmış hesaplarına yatırılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar? - 3

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.

SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar? - 4

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2025?

2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Buna göre evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi.

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