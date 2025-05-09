Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Engelli bireylerin bakımına yönelik hayata geçirilen evde bakım aylığı için sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ocak zamları ile beraber evde bakım desteği yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Peki, Mayıs evde bakım yardımı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım ödemesi her ay yapılıyor. Ağır engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere verilen evde bakım aylığı ödemesi için tarih arayışı sürüyor. Evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatar?