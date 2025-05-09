Evde bakım maaşı sorgulama: Mayıs evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatıyor? 2025 evde bakım maaşı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım ödemesi her ay yapılıyor. Ağır engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere verilen evde bakım aylığı ödemesi için tarih arayışı sürüyor. Evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatar?