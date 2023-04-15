Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi)

Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı ve engelli kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için nisan ayı ödemelerinin yapılacağı tarih sorgulanıyor. Peki, nisan ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte o tarihler.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi) - 1

Nisan ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi) - 2

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Buna göre; Evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri, 15-30 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi) - 3

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi) - 4

EVDE BAKIM MAAŞLARI SMS YOLUYLA SORGULANABİLİYOR

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi) - 5

15 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

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