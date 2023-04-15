Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi)

Nisan ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Buna göre; Evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri, 15-30 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir.
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum