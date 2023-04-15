Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi)

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.



Buna göre; Evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri, 15-30 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.