Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Temmuz ayı yaklaşırken, evde bakım maaşı alan vatandaşların gözü kulağı zam haberlerinde. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen evde bakım yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden güncelleniyor. Peki, temmuz zammı ardından evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 1

2025 yılının ilk 6 ayına ait enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte birçok ödeme tutarında güncellemeye gidildi. Peki zam oranı ardından evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı ardından bin 413 TL'lik zamla evde bakım maaşı 11 bin 538 TL olarak güncellendi. 

Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 3

Haziran ayında evde bakım maaşı 10 bin 125 TL olarak ödenmişti. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar zamlı maaşlarını bu ay itibariyle almaya başlayacak.

Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 4

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapacağı resmi açıklamayla, hem zam oranı hem de yeni ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar, zamlı evde bakım maaşı tutarını e-Devlet üzerinden de görüntüleyebilecek.

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