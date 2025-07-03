Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Temmuz ayı yaklaşırken, evde bakım maaşı alan vatandaşların gözü kulağı zam haberlerinde. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen evde bakım yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden güncelleniyor. Peki, temmuz zammı ardından evde bakım maaşı ne kadar oldu?
2025 yılının ilk 6 ayına ait enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte birçok ödeme tutarında güncellemeye gidildi. Peki zam oranı ardından evde bakım maaşı ne kadar oldu?