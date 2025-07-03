Evde bakım maaşında son durum: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı ardından bin 413 TL'lik zamla evde bakım maaşı 11 bin 538 TL olarak güncellendi.



