Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 şubat ayı itibarıyla hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, şubat ayı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak. Peki, şubay ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 1

Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Memur zammına yapılan artışa göre zamlanan evde bakım maaşı ödemelerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında ise zamlı maaşların şubat ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirtilmişti. Peki, şubat ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 3

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 4

ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 5

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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