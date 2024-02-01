Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay ödenecek (2024 şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama)
Evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 şubat ayı itibarıyla hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, şubat ayı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak. Peki, şubay ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Memur zammına yapılan artışa göre zamlanan evde bakım maaşı ödemelerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında ise zamlı maaşların şubat ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirtilmişti. Peki, şubat ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?