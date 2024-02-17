Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? Şubat 2024 Evde Bakım Yardımı ödemesi
Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları, yapılan zamla beraber 7 bin 608 liraya yükseldi. Peki, evde bakım maaşları yattı mı?
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı. Aylık ortalama 560 bin kişinin yararlandığı Evde Bakım Yardımı, hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira. İşte, Şubat 2024 Evde Bakım Yardımı ödemesi hakkında gelişmeler...