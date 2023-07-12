Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan temmuz ayı evde bakım yardımı açıklaması
Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Temmuz ayı evde bakım maaşları, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.