Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan temmuz ayı evde bakım yardımı açıklaması

Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan temmuz ayı evde bakım yardımı açıklaması - 1

Temmuz ayı evde bakım maaşları, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

EKONOMİ HABERLERİ

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan temmuz ayı evde bakım yardımı açıklaması - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

Öte yandan yapılan açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan temmuz ayı evde bakım yardımı açıklaması - 3

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER