Evde yılbaşı sofrası kursam ne kadar harcarım? 4 kişilik bir ailenin yılbaşı maliyeti ne kadar, kaç TL?

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI EĞLENCESİ

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor.



Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 150 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 600 liraya çıkıyor. 1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 250 lira harcama yapmak gerekiyor.



Evdeki eğlenceye muz ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.