Evde yılbaşı sofrası kursam ne kadar harcarım? 4 kişilik bir ailenin yılbaşı maliyeti ne kadar, kaç TL?
Evde yılbaşı sofrası kurmanın maliyetinin ne kadar olduğu, 2025 yılına girerken evde ailesiyle zaman geçirmek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranlarının yüksek olması ve market fiyatlarının artması nedeniyle, yılbaşında alışveriş yapacak olan vatandaşlar, ana yemek için et ve sebze ürünleri, içecek ve tatlı yapmak için malzemelerin fiyatlarını araştırıyor. Peki, evde yılbaşı sofrası kursam ne kadar harcarım? 4 kişilik bir ailenin yılbaşı maliyeti ne kadar, kaç TL?
Evde yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti, 2025 yılına girmemize kısa bir zaman kala merak ediliyor. Yılbaşını ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için belli miktarda bir ücret ödemesi gerekiyor.