Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?
Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları için tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini ve şartlarını duyurdu. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?
Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?