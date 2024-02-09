Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?

FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.



Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.