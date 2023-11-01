Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi)
Evlilik kredisi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı. Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?
Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?