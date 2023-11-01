Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi)

Evlilik kredisi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı. Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?

Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi) - 1

Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?

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Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi) - 2

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi) - 3

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır.

Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi) - 4

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.

Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi) - 5

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.

Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.

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