Evleneceklere faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak? (Yeni evleneceklere faizsiz kredi)

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.