Evlenene 2 yıllık ikramiye: Kimler yararlanabilir?

İLK BEŞ YIL İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

Boşanma durumunda yeniden aylık bağlananlar ödenen ikramiyenin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık alamaz. İkramiyenin iadesi söz konusu değil. Hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar kadar gelir veya aylık bağlanmaz.