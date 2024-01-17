Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi hakkında açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum - 1

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı duyurulmuştu. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinde son durumu merak edenler için açıklama geldi.

EKONOMİ HABERLERİ

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum - 2

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİNDE SONA GELİNDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin konuştu.

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum - 3

Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirten Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum - 4

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

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