Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi hakkında açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı duyurulmuştu. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinde son durumu merak edenler için açıklama geldi.