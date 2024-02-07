Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları)

Evlenecek çiftlere kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu. Evlilik kredisi başvurusu ilk olarak deprem bölgesinde alınacak, ilerleyen dönemlerde ise Türkiye genelinde uygulanacak. Aile ve Gençlik Fonu Programına başvurusu onaylanan çiftlere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları) - 1

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanı sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak. Uygulama, deprem bölgesindeki 4 pilot ilde Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da başlayacak.Başvurular, dijital ortamda alınacak. Fondan yararlanmak için yaş kriteri aranmayacak ve kredi miktarı her yıl artacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları) - 2

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.


Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları) - 3

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları) - 4

FON HAKKINDA

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları) - 5


Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

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