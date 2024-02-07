Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları)
Evlenecek çiftlere kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu. Evlilik kredisi başvurusu ilk olarak deprem bölgesinde alınacak, ilerleyen dönemlerde ise Türkiye genelinde uygulanacak. Aile ve Gençlik Fonu Programına başvurusu onaylanan çiftlere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanı sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak. Uygulama, deprem bölgesindeki 4 pilot ilde Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da başlayacak.Başvurular, dijital ortamda alınacak. Fondan yararlanmak için yaş kriteri aranmayacak ve kredi miktarı her yıl artacak.