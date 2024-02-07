Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? (150 bin TL evlilik kredisi şartları)

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanı sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak. Uygulama, deprem bölgesindeki 4 pilot ilde Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da başlayacak.Başvurular, dijital ortamda alınacak. Fondan yararlanmak için yaş kriteri aranmayacak ve kredi miktarı her yıl artacak.