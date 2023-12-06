Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, 150 bin TL ikramiye kimlere verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntıları netleşti. Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençler 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, 150 bin TL ikramiye kimlere verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak yeni evleneceklere faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini söylemişti. Evlilik kredisinin Aile Ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacağı duyurulmuştu.