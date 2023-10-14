Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.



Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.