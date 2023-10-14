Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları

"Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi" seçim öncesi verilen vaatlerin biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısında evlilik kredisiyle ilgili son durumu paylaştı. Peki, evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...

Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları - 1

Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

EKONOMİ HABERLERİ

Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları - 2

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları - 3

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları - 4

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

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