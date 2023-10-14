Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları
"Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi" seçim öncesi verilen vaatlerin biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısında evlilik kredisiyle ilgili son durumu paylaştı. Peki, evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...
Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.