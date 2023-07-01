Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi)
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ne zaman verileceği, evlenmeyi düşünen çiftler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi olarak açıklanan faizsiz evlilik kredisi için başvuruların başlayacağı tarihler merak ediliyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman ve nasıl verilecek? Başvurular ne zaman başlayacak?
EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.