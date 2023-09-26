Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, yeni evlenecek olan çiftler tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredinin ayrıntılarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu?

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - 1

Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim beyannamesi olarak duyurulan "evlilik kredisi" için ayrıntıların bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrasından açıklanması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek?

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Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - 2

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Yapılacak olan Kabine toplantısı sonrasında, evlilik kredisiyle ilgili ayrıntıların belli olması ve resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - 3

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - 4

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.

Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

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