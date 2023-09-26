Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, yeni evlenecek olan çiftler tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredinin ayrıntılarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu?
Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim beyannamesi olarak duyurulan "evlilik kredisi" için ayrıntıların bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrasından açıklanması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek?