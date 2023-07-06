Evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? (Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi)
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ne zaman verileceği, evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinde, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceğini duyurmuştu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu?
Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti Seçim Beyannamesi olarak duyurulan "evlilik kredisi" için tarih araştırmaları başladı. İşte ayrıntılar.