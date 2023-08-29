Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı
Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, evlenmeyi düşünen binlerce çift tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanan "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi" hakkında ayrıntılar merakla bekleniyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi için bekleyiş sürmeye devam ediyor. AK Parti Seçim Beyannemesi olarak açıklanan evlilik kredisinin ayrıntıları merak edilirken, kredi için başvuruların başlayacağı tarih araştırılıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek?