Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerinden biri evlilik kredisi oldu. Açıklama ardından evlilik kredisinin ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak?

Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi oldu.

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Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak? - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurdu.

Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak? - 3

BEYANNAMEDE İLK AYRINTILAR AÇIKLANDI

Evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılara  beyannamede yer verildi. Yapılan açıklamada;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak? - 4

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

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