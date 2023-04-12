Evlilik kredisinde ilk ayrıntılar belli oldu: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesi kaç ayda yapılacak?

BEYANNAMEDE İLK AYRINTILAR AÇIKLANDI

Evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılara beyannamede yer verildi. Yapılan açıklamada;



"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.



