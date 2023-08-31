Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama)
Eylül ayı aile destek ödemesine yönelik araştırmalar ay başında hız kazandı. Aile destek ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Destekten faydalanan vatandaşlar, ağustos ayı ödemelerinin tarihini araştırıyor.