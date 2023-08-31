Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama)

Eylül ayı aile destek ödemesine yönelik araştırmalar ay başında hız kazandı. Aile destek ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar?

Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama) - 1

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Destekten faydalanan vatandaşlar, ağustos ayı ödemelerinin tarihini araştırıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama) - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama) - 3

Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama) - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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