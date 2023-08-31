Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatar? (e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama)

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.