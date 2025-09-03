Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlendi.

Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazandı. Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşti.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da ilan etti. 

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.

GEÇEN AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Ağustos ayında konut ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 41,13 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, kira sözleşmesi Ağustos’ta yenilenen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında zamlı yaptı.

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

2025 yılında kira zammı oranı, Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükteki düzenlemelere göre belirleniyor. Temel kriter, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması oluyor. 2022’de getirilen geçici düzenleme ile konut kira artış oranı bir süre için yüzde 25 üst sınırla sınırlandırılmıştı.

Ancak bu uygulamanın 2024’te sona ermesiyle birlikte 2025’te yeniden TÜFE 12 aylık ortalaması geçerli hale geldi. Yani ev sahipleri, kiraya yapacakları zammı açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranını aşamayacak şekilde belirleyebiliyor.

RAYİÇ BEDEL KİRALARI ETKİLEYECEK Mİ?

Emlak vergisi ve tapu harcının hesaplamasında esas olan rayiç bedelin artması gündemde. Artış  milyonlarca ev sahibi, kiracı, ev almak isteyenleri ilgilendiriyor. Konut sahipleri her yıl, arsa rayiç bedeli üzerinden vergi ödüyor. Rayiç bedeli 4 yılda bir belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları belirliyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak vergilerinin artacağını ve tapu harçlarını da etkileyeceğini söyledi. Akçam "Emlak vergisindeki artış kiracılara yansıyacak, maliyet var ortada ve gayrimekul sahibinin üzerine yük binerse bunu kiralık ve satılıkta fiyata yükleyecek." ifadesini kullandı.

