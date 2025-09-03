Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlendi.
Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazandı. Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşti.