Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da ilan etti.



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.



Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.