Eylül ayı kira artış oranı belli oluyor

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli olacak. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek.

Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazanacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşecek.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklayacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da resmiyet kazanacak.

NE KADAR ZAM OLUR?

Ağustos ayında konut ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 41,13 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, kira sözleşmesi Ağustos’ta yenilenen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında zamlı yaptı. Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için ise artış oranının yüzde 40’ın altında kalması öngörülüyor.

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

2025 yılında kira zammı oranı, Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükteki düzenlemelere göre belirleniyor. Temel kriter, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması oluyor. 2022’de getirilen geçici düzenleme ile konut kira artış oranı bir süre için yüzde 25 üst sınırla sınırlandırılmıştı.

Ancak bu uygulamanın 2024’te sona ermesiyle birlikte 2025’te yeniden TÜFE 12 aylık ortalaması geçerli hale geldi. Yani ev sahipleri, kiraya yapacakları zammı açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranını aşamayacak şekilde belirleyebiliyor.

