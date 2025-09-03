Eylül ayı kira artış oranı belli oluyor
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli olacak. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek.
Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazanacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşecek.