Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 eylül ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenmeye devam edecek. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?